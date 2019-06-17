Финансы
ФРС США примет решение по базовой процентной ставкеГазета.Ru 00:45
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено вчера в 13:38
Хоккей
«Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс»
25-летний защитник канадского клуба Джейкоб Труба отправится в Нью-Йорк, а взамен «Виниппег» получит перспективного Нила Пионка и 20-й общий выбор на грядущем драфте.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД
Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
Обновлено в 01:15
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов
Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено вчера в 04:42
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Кино
Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину
Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Путешествия
Специалисты назвали самые популярные и бюджетные курорты Турции
Специалисты онлайн-сервиса для путешествий Travelata.ru определили самые бюджетные и популярные курорты Турции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Андрей и Марина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию
Судя по всему, новоиспеченные супруги очень долго и кропотливо выбирали будущий маршрут, однако в итоге решили не ехать на популярные жаркие курорты, считая, что те же Мальдивы – это уже «прошлый век».
Обновлено в 01:39
Общество
Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток
Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.
Обновлено вчера в 08:34
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Барнаульский чиновник уволился из мэрии после слухов о задержании
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Алексей Каретников уволился из мэрии.
Обновлено в 00:12
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено вчера в 12:47
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено вчера в 20:37
Кино
Гран-при «Кинотавра» удостоена картина Бориса Акопова «Бык»
Обладателем главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" стал фильм дебютанта Бориса Акопова под названием "Бык".
Обновлено вчера в 04:01
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29