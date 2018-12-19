с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых. Таким образом, в 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре.

Финансы Финансы НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.

Финансы Финансы Первые цели коррекции по S&P500 скоро будут практически достигнуты Падение в США по итогам сессии существенно превысило 1%.

Финансы Финансы Банк «ФК Открытие» вернул Центробанку выделенные на санацию деньги 19 декабря 2018 года руководитель блока управления региональной сетью, член правления ПАО Банк «ФК Открытие» Александр Пахомов заявил, что его кредитная организация «фактически» вернула Центробанку РФ выделенные на санацию денежные средства.

Финансы Финансы В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.

Финансы Финансы Минфин Украины занял на внутреннем рынке более 720 млн долларов Министерство финансов Украины сообщило о размещении на аукционе новых выпусков облигаций внутреннего государственного займа на сумму, эквивалентную 722,4 млн долларов.

Финансы Финансы Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.

Финансы Финансы Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.

Финансы Финансы Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.

Финансы Финансы МВФ впервые поддержал цель украинского ЦБ по инфляции Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории Украины обозначил выполнение цели снижения инфляции до 5%, которую установил и Национальный банк Украины (НБУ), заявил глава банка Яков Смолий, сообщается на сайте регулятора.

Финансы Финансы Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.

Финансы Финансы В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.

Финансы Финансы FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.

Финансы Финансы ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».

Финансы Финансы Рубль преподнесет россиянам сюрприз в канун Нового года В канун Нового года рубль преподнесет россиянам сюрприз, говорят эксперты.