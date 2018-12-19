Финансы

ФРС США повысила базовую ставку
Российская газета
14:40

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых. Таким образом, в 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре.
Российская газета14:40
с чего всё началось
ФРС снова сохранила в релизе по ставке
 оценку рынка труда, который остается "сильным", а также состояние экономической активности, растущей "высокими темпами".
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
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