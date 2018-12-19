Финансы
ФРС США повысила базовую процентную ставку
ФРС США повысила базовую процентную ставкуИзвестия14:36
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила по итогам заседания 18–19 декабря базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25–2,5%. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового регулятора.
Известия14:36
Оценить
с чего всё началось
ФРС снова сохранила в релизе по ставке оценку рынка труда, который остается "сильным", а также состояние экономической активности, растущей "высокими темпами".Российская газета14:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Финансы
АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков
Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
Обновлено в 10:09
Финансы
Украина смогла избежать российских проблем
Министерство не смогло разместить один выпуск почти полностью, на другие выпуски инвесторы также требуют скидок и роста доходности из-за высоких санкционных рисков.
Обновлено в 12:00
Финансы
Нацбанк Украины увеличит золотовалютные резервы
Отмечается, что Украина сможет увеличить международные резервы на $20 млрд к концу 2018 года, а также поддержать их на должном уровне в следующем году.
Обновлено в 09:32
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено в 09:53
Финансы
ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году
Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».
Обновлено в 02:38
Финансы
Недоверие или падение доходов: вклады россияне не растут
Мнение: ЦБ повысил ставку, чтобы закупать валюту О снижение доходов говорит ускорение роста частного кредитования в ноябре.
Обновлено в 03:22
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Путин ввел запрет на уличные табло с курсами валют
Банк России в соответствии с законом подписанным президентом России Владимиром Путиным разработал проект указания о размещении информации о курсах иностранных валют исключительно внутри помещений банков.
Обновлено в 02:56
Финансы
Рубль преподнесет россиянам сюрприз в канун Нового года
В канун Нового года рубль преподнесет россиянам сюрприз, говорят эксперты.
Обновлено вчера в 23:01
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
В мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни в Новой Москве
В столичной мэрии рассказали о перспективах комфортной жизни, которые наблюдают молодые семьи в Новой Москве.
Обновлено в 12:10
Финансы
В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб
В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.
Обновлено в 05:46
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования в 10%
В 2019 и 2020 годах Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 5,0 процента.
Обновлено в 09:05
Финансы
В случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит - Аналитика Онлайн
Целями до конца текущего года называли диапазон от 67 до 68, который уже фактически достигнут.
Обновлено в 07:44