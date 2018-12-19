Финансы
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых. Таким образом, в 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре.
Российская газета14:40
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с чего всё началось
ФРС снова сохранила в релизе по ставке оценку рынка труда, который остается "сильным", а также состояние экономической активности, растущей "высокими темпами".Российская газета14:40
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Финансы
Нацбанк Украины увеличит золотовалютные резервы
Отмечается, что Украина сможет увеличить международные резервы на $20 млрд к концу 2018 года, а также поддержать их на должном уровне в следующем году.
Обновлено в 09:32
Финансы
Рубль упал на 1,3% вслед за нефтью
Курс американской валюты вырос на 70 копеек, до 67,8 рубля, а европейской — на 1 рубль, до 77,32 рубля.
Обновлено в 10:31
Финансы
АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков
Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
Обновлено в 10:09
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено в 09:53
Финансы
ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году
Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».
Обновлено в 02:38
Финансы
«ФК Открытие» вернул ЦБ РФ все средства
Банк "ФК Открытие" вернул средства ЦБ РФ, сообщил руководитель блока управления региональной сетью, член правления "ФК Открытие" Александр Пахомов журналистам в Екатеринбурге в среду.
Обновлено в 09:12
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы
Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено в 05:27
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб
В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.
Обновлено в 05:46
Финансы
Рубль преподнесет россиянам сюрприз в канун Нового года
В канун Нового года рубль преподнесет россиянам сюрприз, говорят эксперты.
Обновлено вчера в 23:01
Финансы
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования в 10%
В 2019 и 2020 годах Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 5,0 процента.
Обновлено в 09:05
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Чаще всего жители берут кредитные займы на рефинансирование
Игроки банковского рынка не видят оснований для беспокойства в связи с увеличением объема кредитов и даже прогнозируют возможность их дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 16:44
Финансы
Банк Литвы снизил прогноз роста ВВП страны в этом году в 2018г с 3,4% до 3,2%
Банк Литвы (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны в 2018 году с 3,4% до 3,2%, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:05