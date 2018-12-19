с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых. Таким образом, в 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре.

Финансы Финансы На открытии торгов рубль растет к доллару и евро Рубль демонстрирует рост к доллару и евро на открытии торгов 20 декабря.

Финансы Финансы НБ Белоруссии обещает консервативную политику в 19 году На заседании в среду Нацбанк сохранил ставку рефинансирования в 10 процентов и, по словам Каллаура, на конец следующего года ставка должна составить 9-10 процентов, "если не будет внешних шоков".

Финансы Финансы Нацбанк Украины увеличит золотовалютные резервы Отмечается, что Украина сможет увеличить международные резервы на $20 млрд к концу 2018 года, а также поддержать их на должном уровне в следующем году.

Финансы Финансы У рубля есть шансы удержаться ниже 68 за доллар до конца недели Полагаю, что резкое ослабление рубля возможно в случае роста курса выше 68, что будет обусловлено ростом девальвационных ожиданий.

Финансы Финансы АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.

Финансы Финансы Банк «ФК Открытие» вернул Центробанку выделенные на санацию деньги 19 декабря 2018 года руководитель блока управления региональной сетью, член правления ПАО Банк «ФК Открытие» Александр Пахомов заявил, что его кредитная организация «фактически» вернула Центробанку РФ выделенные на санацию денежные средства.

Финансы Финансы В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.

Финансы Финансы Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.

Финансы Финансы Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.

Финансы Финансы Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.

Финансы Финансы ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».

Финансы Финансы Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.

Финансы Финансы В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.

Финансы Финансы FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.