Финансы
ФРС США повысила базовую процентную ставку
ФРС США повысила базовую процентную ставкуИзвестиявчера в 14:36
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила по итогам заседания 18–19 декабря базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25–2,5%. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового регулятора.
Известиявчера в 14:36
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с чего всё началось
В пресс-релизе Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС отмечается, что в ходе заседания 18–19 декабря чиновники также согласились о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.Вести.Финансвчера в 14:15
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ФРС повысила ставки до 2,25–2,5%, снизив прогнозы по повышению ставок в 2019 г. с 3 до 2
Вести.Финансвчера в 14:15
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
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