с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила по итогам заседания 18–19 декабря базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25–2,5%. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового регулятора.

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