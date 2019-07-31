Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 годаТАСС вчера в 15:21
Рынок ожидал такого сценария, чему свидетельствовала и 100-процентная вероятность по фьючерсам на процентную ставку. Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.
Читать в источнике
Оценить57
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 18:50
с чего всё началось
Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%. Об этом 31 июля сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Рувчера в 14:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Экономика
Новые законы в России вступают в силу в августе
В России с августа в силу вступает ряд новых законов, о которых сообщили в Госдуме.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Миассе детям-инвалидам приходится заходить в больницу через окно
«Центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 00:55
Путешествия
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии
На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Технологии
В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске
Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Футбол
Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт
Французский журналист Мохамед Бухафси в своем твиттере сообщил, что футболист «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны
Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Названы самые популярные премиальные кроссоверы в России
Рейтинг самых популярных премиальных кроссоверов в России за шесть месяцев 2019 года, составленный экспертами авторынка, возглавил Lexus RX.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:31
ЖКХ
Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30
В Приамурье развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 549 человек, в том числе 236 детей.
Обновлено 30 июля в 23:36
Политика
Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты
Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20
Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.
Обновлено вчера в 04:27
Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено вчера в 19:21
Наука
Найдены бактерии, помогающие худеть
Американские ученые обнаружили целый класс кишечных бактерий, которые способны помочь в борьбе с ожирением.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено 30 июля в 09:19
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27