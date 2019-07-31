Финансы
ФРС США понизила базовую ставку впервые за 10 летREGNUM вчера в 14:28
Следует отметить, что ФРС понижает базовую ставку впервые за последние десять лет. На минимальной отметке в 0−0,25% показатель находился в декабре 2008 года. После этого ставка ФРС последовательно повышалась либо сохранялась на текущем уровне.
Читать в источнике
Оценить78
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 18:50
Подробнее о событии
Показать все источники
ПАУЭЛЛ--НЕ ОСОБО ВЕРОЯТНО, ЧТО ФРС ВЕРНЕТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ СТАВОК В ЭТОМ БИЗНЕС-ЦИКЛЕ
Financial Oneвчера в 15:19
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Общество
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Футбол
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
Обновлено в 05:42
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток
Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:44
Общество
В Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения никаба и бурки
В четверг, 1 августа, в Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения закрывающей лицо одежды в общественных местах.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Усс поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров
Глава Красноярского края Александр Усс выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров.
Обновлено в 03:48
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Здоровье
Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма помогли спасти уже 20 детей
За первый месяц использования новых инкубаторов в республиканском перинатальном центре спасено 20 младенцев с экстремально низкой и очень низкой массой тела.
Обновлено в 09:58
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Водитель кроссовера погиб в массовом ДТП в Челябинской области
1 августа в Аргаяшском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб 37-летний водитель кроссовера.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Хабаровскую пенсионерку обвинили в убийстве трех человек
Обновлено в 01:56