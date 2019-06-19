Финансы
ФРС США оставила ключевую ставку без измененийРБК вчера в 14:31
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в публикации ФРС.
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Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено вчера в 22:12
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Космос
В СевГУ проходит «Космический урок» с участием космонавтов
Налажена связь с бортом МКС, и дистанционно на этом уроке присутствуют российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено вчера в 03:44
Экономика
Минтруд поддерживает идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко поддержал идею экспертов по повышению пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое сейчас выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу
«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 23:09
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Задержан похитивший почти 200 мобильных телефонов мужчина
Задержан мужчина, похитивший почти 200 мобильных телефонов из салона связи в Москве.
Обновлено вчера в 23:51
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
«ПСЖ» выставил ценник за Неймара
Отмечается, что ни один клуб мира нынешним летом не сможет потратить эту сумму на переход Неймара, однако, ценник можно снизить, добавив в сделку других игроков потенциального покупателя.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Ученый рассказал об операции по выпуску косаток из «китовой тюрьмы»
Специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в июне, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 00:10
Наука
Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье
Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено 18 июня в 09:04
Общество
Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными.
Обновлено 18 июня в 22:18
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве
Как сообщает «Интерфакс-Украина», Тымчук мог выстрелить в себя во время чистки наградного оружия.
Обновлено вчера в 10:35
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено вчера в 08:07
Общество
После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку
В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В госдепе США призвали Россию «прекратить ложь вокруг сбитого боинга»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Наука
Биологи нашли на Филиппинах поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
Обновлено в 00:00
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено 18 июня в 08:50
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Анестезиолог пояснил воспоминания Алибасова о коме и быках
Анестезиолог-реаниматолог лечебно-диагностического центра Министерства обороны Виталий Курноскин объяснил газете ВЗГЛЯД, что означает выражение Бари Алибасова «гнали быков», которое продюсер употребил в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1», описывая свое пребывание в коме.
Обновлено вчера в 05:34