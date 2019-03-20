Финансы

ФРС США не стала менять базовую процентную ставкуВестник Кавказа 14:19

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на действующем уровне - 2,25-2,5%. Такое сообщение распространил регулятор по итогам заседания руководства.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления
 вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.
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