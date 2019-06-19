Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеИзвестия вчера в 16:57

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.
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ФРС США оставил ключевую ставку без изменений

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Банк Японии не стал менять ДКП, сохранил forward guidance

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ФРС оставила диапазон ставок по федеральным фондам без изменений

ПРАЙМ01:46

Федрезерв США сохранил ключевую ставку. Как это повлияло на индексы?

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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

ТАССвчера в 15:53

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:09

ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых

РИА Новостивчера в 14:03
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Эксперты назвали 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

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Гогена Солнцева засекли с новой пожилой спутницей

38-летний эпатажный шоумен Гоген Солнцев появился на публике в сопровождении новой пожилой спутницы.
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Алибасов дал первое после отравления интервью

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено 18 июня в 21:41
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
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Происшествия

Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
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National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Обновлено вчера в 13:06
Экономика

В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров

В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
Обновлено в 02:29
Экономика

Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России

Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов

Головы двух крокодилов обнаружены во дворе одного из многоквартирных жилых домов Симферополя, проводится проверка, сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Крыма.
Обновлено в 02:55
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Общество

Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск

Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

РЕН ТВ: главу отдела по борьбе с наркотиками в подмосковном Раменском задержали за фабрикацию уголовных дел

В Подмосковье задержан начальник отдела по борьбе с оборотом наркотиков муниципального управления «Раменское» Дмитрий Панкратов, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Политика

Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз

Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

США осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков

США осознанно нагнетают обстановку в персидском заливе, Вашингтон старается максимально осложнить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 03:05
Общество

Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными.
Обновлено 18 июня в 22:18
Футбол

Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено вчера в 13:02
Общество

Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено 18 июня в 21:29
Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Авто

Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин

Минпромторг предложил начать программу не в 2019 г., как просил автоконцерн, а в следующем, говорит человек, знакомый с обсуждением программы.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика

РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки

Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».
Обновлено в 03:22
Общество

«Росконтроль» назвал лучшее эскимо

Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Хоккей

Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ

Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Экономика

Минфин Белоруссии не видит рисков для бюджета из-за ситуации с «грязной» нефтью из РФ

Министерство финансов Белоруссии не видит рисков для бюджета республики из-за ситуации с поставками загрязненной хлоридами российской нефти, заявил в четверг глава ведомства Максим Ермолович.
Обновлено в 03:33
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