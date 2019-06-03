Финансы

JPMorgan резко пересмотрел вниз цели по доходности облигаций СШАProfinance.ru 03 июня в 08:31

Банк посчитал, что торговая война вызовет замедление экономики США и заставит ФРС опустить ставку. Экономисты JPMorgan Chase снизили прогнозы доходности облигаций Казначейства США вслед за рынком, который стал допускать уже четыре снижения ставки ФРС до конца 2020 года.
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JPMorgan резко пересмотрел вниз цели по доходности облигаций США

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