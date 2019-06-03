JPMorgan резко пересмотрел вниз цели по доходности облигаций СШАProfinance.ru 03 июня в 08:31

Банк посчитал, что торговая война вызовет замедление экономики США и заставит ФРС опустить ставку. Экономисты JPMorgan Chase снизили прогнозы доходности облигаций Казначейства США вслед за рынком, который стал допускать уже четыре снижения ставки ФРС до конца 2020 года.

JPMorgan резко пересмотрел вниз цели по доходности облигаций США

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