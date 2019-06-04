ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставкиВедомости вчера в 17:55

ФРС после кризиса стимулировала экономику околонулевыми ставками и денежными вливаниями. В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.

ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Футбол Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов» Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC Абдель Азиз, менеджер российского бойца, отметил: Это были самые легкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $60 Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.

Общество Суд отменил штраф за Родину-мать в зеленке Верховный суд разрешил не выплачивать 200 тысяч штрафа экс- координатору штаба Алексея Навального за коллаж с «зеленой» волгоградской скульптурой «Родина-мать зовет!».

Политика Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com / mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

Интернет Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Шоу-бизнес Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.