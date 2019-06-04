Финансы
ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставкиВедомости вчера в 17:55
ФРС после кризиса стимулировала экономику околонулевыми ставками и денежными вливаниями. В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество
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Транспорт
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Общество
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Политика
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Хоккей
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Общество
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Гаджеты
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Обновлено в 13:51
Происшествия
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Обновлено в 14:09
Политика
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Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Авто
Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн
Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Общество
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Обновлено вчера в 07:09
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Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Авто
Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad
Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено в 08:22
Политика
Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США
Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
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Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
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Обновлено в 09:16
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Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Общество
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На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
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Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу
Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
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