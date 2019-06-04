Финансы
ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставкиВедомости вчера в 17:55
ФРС после кризиса стимулировала экономику околонулевыми ставками и денежными вливаниями. В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker
Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
В Ираке предотвратили крупный теракт
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
Обновлено в 19:58
Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел мощный взрыв
Во время проведения контролируемого взрыва на съемочной площадке фильма о Джеймсе Бонде произошло частичное разрушение декорации.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Кино
Джулия Робертс раскрыла оригинальную концовку фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс, сыгравшая проститутку Вивиан в фильме "Красотка", призналась, что в оригинальном сценарии картины концовка была мрачной.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас
Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.
Обновлено в 19:52
Политика
Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест
Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.
Обновлено вчера в 22:39
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Садальский обвинил в отравлении Алибасова внучку его жены
Актер Станислав Садальский не исключил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 09:59
Политика
ООН эвакуирует часть персонала из Судана
В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Политика
Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду.
Обновлено в 19:59
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Футбол
Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасиловании
Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку нападающему «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
Обновлено в 15:30
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Игры
СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia
Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Нормандскую операцию готовили два года
Основными силами союзников, принявшими участие в Нормандской операции, были армии США, Великобритании, Канады и французского движения Сопротивления.
Обновлено в 17:27
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58