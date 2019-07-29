Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставкиВедомости вчера в 12:37
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
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