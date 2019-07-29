Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставкиВедомости вчера в 12:37
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:22, Вашингтон
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Обновлено 28 июля в 10:07
Политика
Новое уголовное дело завели в отношении Порошенко на Украине
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:21
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю на подъеме
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,18% к предыдущему закрытию и достиг 2720,67 пункта.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Обновлено в 02:40
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Обновлено в 01:22
Экономика
Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%
Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции».
Обновлено в 02:54
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
В Екатеринбурге ускорят строительство нового корпуса филармонии
В Екатеринбурге для ускорения строительства нового зала Свердловской государственной филармонии планируется создать центр развития инициатив.
Обновлено в 03:18
Футбол
Бэйл не отправился с «Реалом» на предсезонный турнир
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено вчера в 12:37
Интернет
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Эксперты добавили, что программа, которая считывает банковские данные, идентифицирует используемый браузер.
Обновлено в 01:50
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Кино
Фильм «Т-34» взял две награды китайского фестиваля имени Джеки Чана
Фильм «Т-34» получил 2 награды интернационального китайского фестиваля им. Джеки Чана.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Омске ребёнок провалился в яму с кипятком
Обновлено в 02:29
Здоровье
Старейшая больница столицы получит новые площади
Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:02