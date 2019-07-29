Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставкиВедомости вчера в 12:37
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области на Украине с почестями перезахоронили останки 29 бойцов 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина».
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске
По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
Обновлено вчера в 19:25
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Экономика
На Урале пресекли канал поставки «серой» китайской техники
Уральские таможенники пресекли канал поставки «серой» компьютерной техники. Из Китая в Россию без документов ввезли 74 монитора.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Общество
Марихуану разрешили в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея»
Обновлено в 00:44
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Футбол
РПЛ. Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом»
В заключительном матче 3-го тура РПЛ «Рубин» дома минимально обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол в свой актив записал исландский форвард казанской команды Видар Кьяртанссон.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Захарова оценила идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею украинских властей создать русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 01:41
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Транспорт
Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения
В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»
Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Общество
За одну неделю в Японии от сильной жары погибли 11 человек
Обновлено вчера в 23:04
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20