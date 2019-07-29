Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.

Политика На Украине сравнили Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине Во Львовской области на Украине с почестями перезахоронили останки 29 бойцов 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина».

Политика Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Армия и оружие Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Экономика На Урале пресекли канал поставки «серой» китайской техники Уральские таможенники пресекли канал поставки «серой» компьютерной техники. Из Китая в Россию без документов ввезли 74 монитора.

Происшествия Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.

Общество Марихуану разрешили в Нью-Йорке Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.

Футбол РПЛ. Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом» В заключительном матче 3-го тура РПЛ «Рубин» дома минимально обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол в свой актив записал исландский форвард казанской команды Видар Кьяртанссон.

Политика Захарова оценила идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею украинских властей создать русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».

Космос Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.

Транспорт Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа» Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Футбол «Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.

Политика Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.

Музыка Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.