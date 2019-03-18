Финансы
Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 18 марта в 03:13
Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Обновлено в 06:08
Общество
В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна
В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPods
Обновлено в 09:37
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Культура
Пелагея не приедет в Курган на День России
Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Авто
Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
Обновлено в 07:16
Технологии
Пользователи ВКонтакте могут загружать собственные фоны для постеров
Чтобы автором фона указывалась группа или публичная страница, разместите постер с ним от имени сообщества.
Обновлено в 10:35
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Футбол
Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил по контракту с Турцией.
Обновлено в 10:01
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей
Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Общество
Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
Авто
В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается
В Сети появился производственный план Vesta на нынешний год, из него стала известна предварительная дата выпуска новой версии LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:21