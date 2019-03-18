Финансы

Индекс РТС превысил психологическую отметку на открытии торговГазета.Ru 18 марта в 03:13

Индекс РТС растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Впервые с 25 февраля индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов.
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Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

ТАСС07:33

Индекс Мосбиржи превысил психологическую отметку

Газета.Ru07:59

Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе

Росбалт12:12

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:32

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру12:01

ФРС - главная интрига вечера

ПРАЙМ11:19

Акции «Черкизово» нервно отреагировали на новость о re-IPO

Finam.Ruвчера в 03:20
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Обновлено в 06:08
Общество

В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна

В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Гаджеты

Apple представила обновленные наушники AirPods

Обновлено в 09:37
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика

С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды

Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Общество

Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян

У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Культура

Пелагея не приедет в Курган на День России

Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Авто

Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников

В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
Обновлено в 07:16
Технологии

Пользователи ВКонтакте могут загружать собственные фоны для постеров

Чтобы автором фона указывалась группа или публичная страница, разместите постер с ним от имени сообщества.
Обновлено в 10:35
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Кино

Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:56
Общество

Власти Петербурга отреагировали на написавшую письмо Путину школьницу

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Футбол

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил по контракту с Турцией.
Обновлено в 10:01
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Общество

Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
Авто

В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается

В Сети появился производственный план Vesta на нынешний год, из него стала известна предварительная дата выпуска новой версии LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:21
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