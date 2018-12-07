Речь идёт о предоставлении займов: предлагается их выделять не только на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, но и на рефинансирование заёмных средств и процентов по ним, полученных для реализации проектов.

ФРП в Чувашии сможет выдавать займы на рефинансирование кредитов

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