«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данныхТАСС 00:45

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых и "позволит принести в казну несколько миллиардов рублей" от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.

с чего всё началось

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

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