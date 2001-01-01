Финансы
«ФПК» разместила биржевые облигации на 8 млрд рублейFinam.Ru вчера в 09:58
"Федеральная пассажирская компания" разместила биржевые облигации на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 8 млн. облигаций серии 001P-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом назвал приоритетное направление внешней политики страны.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено в 09:29
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика
Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»
Валерия считает неправильной поддержку дочери Алсу колоссальной аудиторией самой певицы и ее друзьями.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин встретился с главой Совета муфтиев России
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином.
Обновлено в 12:52
Политика
Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»
Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Политика
Рада провалила законопроект Зеленского об импичменте президента
Депутаты Верховной рады Украины отказались рассматривать законопроект президента страны Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 08:07
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Теннис
Йоханна Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
В своём первом полуфинале Открытого чемпионата Франции Конта сразится с хорваткой Петрой Мартич или чешкой Маркетой Вондроушовой.
Обновлено в 09:22
Технологии
«Лаборатория Касперского» обновила логотип
«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Футбол
Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».
Обновлено в 12:24
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Политика
Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
Юрий Чайка: мусорную реформу на Дону реализуют с нарушениями
В Ростовской области и ряде других регионов мусорную реформу реализуют с нарушениями.
Обновлено в 07:58
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Политика
Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03