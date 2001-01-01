Финансы

«ФПК» разместила биржевые облигации на 8 млрд рублейFinam.Ru вчера в 09:58

"Федеральная пассажирская компания" разместила биржевые облигации на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 8 млн. облигаций серии 001P-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
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Спрос на облигации Дом.РФ по ставке закрытия превысил 31 млрд рублей

Интерфакс09:33

Нижний Новгород выплатил 101 млн руб по 6-му купону облигаций 2-й серии

Интерфакс - Россия08:35

«Городской супермаркет» готовит программу биржевых облигаций на 20 млрд рублей

Finam.Ru10:39
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Политика

Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом назвал приоритетное направление внешней политики страны.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено в 09:29
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика

Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня

Обновлено в 10:43
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

Валерия считает неправильной поддержку дочери Алсу колоссальной аудиторией самой певицы и ее друзьями.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин встретился с главой Совета муфтиев России

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином.
Обновлено в 12:52
Политика

Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»

Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
Обновлено в 10:14
Политика

Рада провалила законопроект Зеленского об импичменте президента

Депутаты Верховной рады Украины отказались рассматривать законопроект президента страны Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 08:07
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Теннис

Йоханна Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

В своём первом полуфинале Открытого чемпионата Франции Конта сразится с хорваткой Петрой Мартич или чешкой Маркетой Вондроушовой.
Обновлено в 09:22
Технологии

«Лаборатория Касперского» обновила логотип

«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Футбол

Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».
Обновлено в 12:24
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Политика

Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II

Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Политика

МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17

МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

Юрий Чайка: мусорную реформу на Дону реализуют с нарушениями

В Ростовской области и ряде других регионов мусорную реформу реализуют с нарушениями.
Обновлено в 07:58
Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Политика

Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
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