Финансы
«ФПК» разместила биржевые облигации на 8 млрд рублейFinam.Ru 03 июня в 09:58
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,50-8,70% годовых. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
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Интерфакс - Россиявчера в 08:35
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