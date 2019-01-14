Экономика
Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V. — оператора нелегального с интернет-казино Azino777 («Azino три топора»).
Коммерсантъ02:56
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с чего всё началось
Компания, первой попавшая в список Федеральной налоговой службы (ФНС), называется Victory777 N.V., и она – организатор азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777. С понедельника российские платежные системы и банки должны отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании.Ведомостивчера в 21:15
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Банки начнут блокировать переводы пользователей онлайн-казино Azino777
Московский Комсомолецвчера в 18:40
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