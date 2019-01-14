ФНС сообщила, что Victory777 N.V. использовала сайты и зеркальные сайты, содержащие наименование Azino, для оплаты.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Энергетика Энергетика Цены на нефть потянул вниз Китай Нефть сегодня, 14 января, продолжает снижаться, в частности, Brent торгуется ниже $60 за баррель.

Экономика Экономика Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой, поскольку создает "межрегиональную дискриминацию потребителей".

Экономика Экономика Саид Гуцериев стал инвестором криптоплатформы в Белоруссии Компания Larnabel Ventures, принадлежащая члену совета директоров группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву, запустила платформу для торговли и инвестиций криптовалютами в Белоруссии.

Энергетика Энергетика Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.

Экономика Экономика «Алроса» займется добычей алмазов в Зимбабве Дочерняя компания «Алросы» займется разведкой, поиском и добычей полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.

Финансы Финансы Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни» Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".

Экономика Экономика Вызов помощи по номеру 112 оказался нерабочим для большинства россиян Система экстренного вызова спасателей по номеру 112 полностью работает только в 12 регионах России из 85.

Энергетика Энергетика Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика Экономика Ремонт зданий Госдумы будет оплачен из сэкономленных ею средств Стоимость реконструкции зала заседаний Госдумы укладывается в ту сумму бюджетных средств, которая была прежде сэкономлена нижней палатой парламента, заявил РИА Новости председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Энергетика Энергетика Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ «Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.

Экономика Экономика Россия захотела продавать мусор Европе Россия может начать продавать мусор Швеции. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которого цитирует РБК.

Экономика Экономика Сняли пени: долги потенциальных банкротов достигли 39,6 млрд рублей Долги потенциальных банкротов в России по итогам III квартала 2018 года выросли на 28% и достигли рекордных 39,61 млрд рублей.

Экономика Экономика Чиновники хотят заменять субсидии промышленности льготными займами Речь идет о реализации так называемых корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) – долгосрочных программ развития компаний, предусматривающих в том числе рост экспорта продукции.

Финансы Финансы Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43% Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.