Экономика

ФНС выявила незаконные налоговые схемы в лесной промышленностиКоммерсантъ 04:18

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил о выявлении схем по минимизации налоговых платежей в российской лесной промышленности.
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