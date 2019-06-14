Экономика
ФНС выявила незаконные налоговые схемы в лесной промышленностиКоммерсантъ 04:18
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил о выявлении схем по минимизации налоговых платежей в российской лесной промышленности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года
Московский Комсомолец03:45
Иностранные IT-компании заплатили в I квартале 12 млрд рублей по «налогу на Google»
Rambler News Service03:56
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Huawei запустит собственную операционную систему
Как ранее сообщали «Кубанские новости», смартфоны китайской компании Huawei лишатся Android из-за включения компании в черный список США.
Обновлено в 02:20
Экономика
Сбербанк откажется от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности
Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину
Отмечалось, что дело Ковалева касается мошенничества при строительстве детской площадки в городе за 4,9 млн руб. В мае во время медиафорума Общероссийского народного фронта журналистка из Рязани пожаловалась Владимиру Путину, что в городе было выделено около 4 млн руб. на строительство детской площадки, которая, однако, так и не появилась.
Обновлено в 04:05
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Полицейские создали петицию в защиту генерала, уволенного по просьбе Колокольцева
Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом РФ о лишении должностей из-за дела журналиста Ивана Голунова начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе
В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия
На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Общество
Левин объяснил необходимость закона о штрафах для интернет-компаний
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин объяснил необходимость принятия законопроекта, вводящего ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных пользователей на территории РФ.
Обновлено вчера в 12:48
Кино
Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ
Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Samsung представила семиметровый телевизор
Обновлено в 02:53