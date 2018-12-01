Экономика

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
Ведомости
05:38

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, говорится в сообщении ФНС.
Ведомости05:38
с чего всё началось

ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала в открытом доступе сведения о задолженности юридических лиц по налогам и наличии у них налоговых правонарушений, что должно расширить возможности для проверки бизнесом контрагентов, снизить налоговые риски для добросовестных налогоплательщиков.
Интерфакс04:37

Подробнее о событии

ФНС впервые обнародовала сведения о долгах российских компаний по налогам

БИЗНЕС Online07:58

ФНС выложила в открытый доступ сведения о долгах компаний

URA.Ru06:44

ФНС предоставила доступ к сведениям о налоговых недоимках компаний

Телеканал 360°06:35

ФНС опубликовала недоимки всех юридических лиц

News.ru05:46

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам

Ведомости05:38

ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компаний

Интерфакс04:37

Налоговики расскажут о долгах российских компаний

Российская газетавчера в 00:24
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:41, Ашберн
Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 08:07
Финансы

Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 08:30
Экономика

Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 07:48
Экономика

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика

«Черная пятница» прошла мимо торгцентров

Обновлено в 05:16
Экономика

«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями

Обновлено вчера в 10:31
Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Обновлено в 04:54
Политика

Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России

Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.
Обновлено вчера в 02:54
Экономика

CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 06:05
Энергетика

Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20

Министр энергетики РФ Александр Новак на полях G20 в Аргентине встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщает российское ведомство в твиттере.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика

Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы

Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 05:04
Экономика

«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX

«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план экспорта ракетно-космической техники из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Первая в Чечне фабрика по огранке бриллиантов открылась в Грозном

Обновлено в 06:22
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