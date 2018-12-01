Экономика

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
Ведомости
05:38

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, говорится в сообщении ФНС.
Ведомости05:38
с чего всё началось

ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала в открытом доступе сведения о задолженности юридических лиц по налогам и наличии у них налоговых правонарушений, что должно расширить возможности для проверки бизнесом контрагентов, снизить налоговые риски для добросовестных налогоплательщиков.
Интерфакс04:37

Подробнее о событии

ФНС впервые обнародовала сведения о долгах российских компаний по налогам

БИЗНЕС Online07:58

ФНС выложила в открытый доступ сведения о долгах компаний

URA.Ru06:44

ФНС предоставила доступ к сведениям о налоговых недоимках компаний

Телеканал 360°06:35

ФНС опубликовала недоимки всех юридических лиц

News.ru05:46

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам

Ведомости05:38

ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компаний

Интерфакс04:37

Налоговики расскажут о долгах российских компаний

Российская газетавчера в 00:24
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 09:15
Финансы

Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 10:00
Экономика

Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 07:48
Экономика

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика

«Черная пятница» прошла мимо торгцентров

Обновлено в 05:16
Экономика

«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями

Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Премьер-министр Косово потребовал обеспечить косовских сербов товарами

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы косовские производители воздержались от злоупотребления ситуацией, сложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары, и не повышали цены на свою продукцию, а обеспечили сербов Косово товарами в надлежащем объеме.
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Обновлено в 04:54
Политика

Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России

Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.
Обновлено вчера в 02:54
Экономика

CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО

Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 09:53
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 09:04
Экономика

Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы

Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 05:04
Экономика

РЕК намерен выделить 15 миллионов на гранты на развитие культурной сферы

Российский еврейский комитет в следующем году намерен выделить около 15 миллионов рублей на грантовые конкурсы, направленные на поддержку проектов культурной сферы.
Обновлено в 09:25
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