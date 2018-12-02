Экономика

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
Ведомости
05:38

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, говорится в сообщении ФНС.
Ведомости05:38

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ФНС опубликовала долги организаций по налогам и сборам

Говорит Москва14:25

ФНС раскрыла налоговые тайны

Lenta.ru11:12

ФНС раскрыла информацию о долгах компаний по налогам

Российская газета11:45

ФНС выложила в открытый доступ сведения о долгах компаний

URA.Ru06:44

ФНС предоставила доступ к сведениям о налоговых недоимках компаний

Телеканал 360°06:35

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам

Ведомости05:38

ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компаний

Интерфакс04:37
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Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 12:12
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Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Финансы

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Финансы

Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 08:30
Политика

Премьер-министр Косово потребовал обеспечить косовских сербов товарами

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы косовские производители воздержались от злоупотребления ситуацией, сложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары, и не повышали цены на свою продукцию, а обеспечили сербов Косово товарами в надлежащем объеме.
Обновлено в 12:26
Экономика

В Турции назвали главного туристического конкурента страны

Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Экономика

«Черная пятница» прошла мимо торгцентров

Обновлено в 05:16
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО

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Обновлено в 09:53
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 10:34
Экономика

«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями

Обновлено вчера в 10:31
Экономика

CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Экономика

Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы

Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
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Экономика

На форуме «Атомекс» озвучат требования к оборудованию для проектов АЭС

Как следует из программы форума, на круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом.
Обновлено в 11:45
Энергетика

Минфин Белоруссии допустил потерю $10 млрд от налогового маневра в России

В ближайшие шесть лет Белоруссия может потерять до $10 млрд из-за налогового маневра России в нефтяной отрасли, если та не даст компенсацию, заявил заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец.
Обновлено в 13:06
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