Экономика
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогамВедомости05:38
Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, говорится в сообщении ФНС.
Ведомости05:38
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