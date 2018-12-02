Экономика
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам
ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогамВедомости05:38
Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений. Ранее эти сведения относились к налоговой тайне, говорится в сообщении ФНС.
Ведомости05:38
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
Экономика
Власти усилят контроль за системой маркировки товаров
«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.
Обновлено в 21:26
Энергетика
Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 20:04
Экономика
Промышленность не пошла в энергоотказ
Механизм demand response в России не заработал Запущенный в 2017 году на оптовом энергорынке механизм demand response (DR), когда промышленность снижает спрос в пики потребления, пока малоэффективен и требует "доналадки" с вовлечением новых участников и ростом финансовых стимулов для потребителей, говорится в исследовании Vygon Consulting.
Обновлено в 16:59
Экономика
Art Pictures нашла постоянного зрителя
Представитель Art Pictures добавил, что помимо своих проектов господин Рудовский отвечает за международную дистрибуцию.
Обновлено в 16:59
Финансы
Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок
Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 21:27
Экономика
Шпик прошел через границу: поток «запрещенки» в Россию вырос на 80%
56 тыс. т ввезенной продукции таможенники выдворили за границу (на 80% больше, чем годом ранее).
Обновлено в 21:03
Экономика
Российского производителя бытовой химии пытаются обанкротить
По сведениям с официального сайта компании, «в настоящее время АО «Нэфис Косметикс» занимает лидирующие позиции во всех ключевых сегментах рынка бытовой химии».
Обновлено в 21:18
Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Экономика
Экономисты рекомендовали купить авто и оформить ОСАГО до нового года
Анна Бодрова, старший аналитик Альпари, специально для "Российской газеты": - Ноябрь оказался для рубля подвижным месяцем из-за резко возросшей волатильности в сырье, а также - на фоне колебаний доллара и появления новых нюансов геополитического характера.
Обновлено в 22:02
Экономика
В Турции назвали главного туристического конкурента страны
Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Экономика
На форуме «Атомекс» озвучат требования к оборудованию для проектов АЭС
Как следует из программы форума, на круглом столе "Типизация продукта АЭС" будут сделаны доклады о типизации проектов, технологических решений и характеристик оборудования при сооружении АЭС в РФ и за рубежом.
Обновлено в 16:28
Финансы
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 03:38
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 20:42
Энергетика
«Газпром» вытесняют из Польши
Газопровод планируется ввести к 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт Польши с «Газпромом».
Обновлено в 16:59