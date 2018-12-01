Экономика
ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компаний
ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компанийИнтерфакс04:37
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала в открытом доступе сведения о задолженности юридических лиц по налогам и наличии у них налоговых правонарушений, что должно расширить возможности для проверки бизнесом контрагентов, снизить налоговые риски для добросовестных налогоплательщиков.
Интерфакс04:37
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Информация о долгах российских компаний появится на сайте Федеральной налоговой службы
Бизнес-новости в Кирове01:51
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 05:30, Ашберн
Энергетика
Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 04:10
Финансы
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 05:00
Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 05:27
Экономика
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:35
Экономика
«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено в 04:54
Политика
Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России
Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.
Обновлено вчера в 02:54
Экономика
Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.
Обновлено вчера в 07:56
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 04:04
Экономика
Что изменится в российских законах в декабре
С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 02:09
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
В России стартует пилотный проект по снижению уровня бедности.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы
Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 05:04
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Обновлено 30 ноября в 13:28
Энергетика
Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta
Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta.
Обновлено вчера в 14:17