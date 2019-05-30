Путин продлил амнистию капиталов до 2020 годаВедомости вчера в 19:59

Президент Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Закон устанавливает ее третий этап на период с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

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