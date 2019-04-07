ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правиламВедомости вчера в 17:40

С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса.

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

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