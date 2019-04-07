Экономика
ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правиламВедомости вчера в 17:40
Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики. Иностранцам новые правила не понравились.
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Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Политика
Яковенко встретился с пострадавшим при инциденте в Эймсбери
Посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено 06 апреля в 18:05
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Общество
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн
Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасси Александр Голышев приговорен судом к шести годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с государственными деньгами.
Обновлено в 03:14
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Врача-вампира освободят от уголовной ответственности
В Челябинске завершено расследование по делу «врача-вампира» Бориса Кондрашина, который, выйдя их специализированной лечебницы подделал документы, выдал себя за врача и устроился работать в больницу.
Обновлено в 03:55
Хоккей
В серии ЦСКА и СКА всё решит седьмой матч
Обновлено вчера в 12:33
Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на авто на юго-восток Москвы
ЦОДД рекомендует водителям временно отказаться от поездок по Волгоградскому и Рязанскому проспектах, Нижегородской и Марксистской улицах в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 03:08
Общество
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.
Обновлено в 03:02
Автоспорт
Ландо Норрис: «В этом году хочу обходиться без алкоголя»
Обновлено в 02:57
Общество
Почти 10 тысяч жителей Башкирии переехали за рубеж в 2018 году
Более 9,5 тысяч жителей Башкортостана покинули Республику в 2018 году, сообщает 5 апреля Башстат.
Обновлено в 02:13
Кино
В «Темном Фениксе» не будет камео Стэна Ли. Его память почтут другим способом
Первое камео Стэна Ли в супергеройских фильмах появилось в 2000 году — это была первая часть «Людей Икс».
Обновлено в 02:00
Наука
«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае
Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено вчера в 07:42
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Финансы
Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00