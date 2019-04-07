ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правиламВедомости вчера в 17:40

Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики. Иностранцам новые правила не понравились.

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

Гаджеты ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.

Политика Яковенко встретился с пострадавшим при инциденте в Эймсбери Посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Общество Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.

Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Происшествия В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасси Александр Голышев приговорен судом к шести годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с государственными деньгами.

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Происшествия Врача-вампира освободят от уголовной ответственности В Челябинске завершено расследование по делу «врача-вампира» Бориса Кондрашина, который, выйдя их специализированной лечебницы подделал документы, выдал себя за врача и устроился работать в больницу.

Транспорт ЦОДД призвал отказаться от поездок на авто на юго-восток Москвы ЦОДД рекомендует водителям временно отказаться от поездок по Волгоградскому и Рязанскому проспектах, Нижегородской и Марксистской улицах в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро.

Общество Раскрыта правильная техника глажки рубашки Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.

Общество Почти 10 тысяч жителей Башкирии переехали за рубеж в 2018 году Более 9,5 тысяч жителей Башкортостана покинули Республику в 2018 году, сообщает 5 апреля Башстат.

Наука «Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».

Политика Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета «Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.

Здоровье Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.

Политика ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.

Финансы Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.