Экономика

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правиламВедомости вчера в 17:40

Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики. Иностранцам новые правила не понравились.
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«Ведомости»: ФНС может сделать послабление в правилах уплаты «налога на Google»

ТАСС01:52

«Ведомости»: бизнес сможет платить «налог на Google» по старым правилам

Коммерсантъ02:46

Бизнес сможет платить «налог на Google» по старым правилам

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ФНС сделает послабления в правилах уплаты «налога на Google»

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ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

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