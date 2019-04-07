ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правиламВедомости вчера в 17:40

Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики. Иностранцам новые правила не понравились.

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

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