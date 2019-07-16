Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСовLenta.ru 16:43
Во время технических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. После завершения обновления данные автоматически попадут в реестр. «Это штатная ситуация: на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС», — пояснили в ФНС.
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