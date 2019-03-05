Экономика

ФНС получила данные об активах россиян в 58 странахРЕН ТВ вчера в 15:44

Федеральная налоговая служба сообщила, что получила данные о зарубежных счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в 58 странах. Речь идет в том числе и о самых популярных офшорах мира, таких как Маврикий, Виргинские и Каймановы острова.
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Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
РБК04 марта в 16:01

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ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах

Коммерсантъвчера в 01:12

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях

Эхо Москвывчера в 00:32

ФНС получила данные о зарубежных счетах россиян

News.ru04 марта в 19:04

Зарубежные налоговики помогли «рассекретить» активы и счета россиян в 58 странах

URA.Ru04 марта в 23:31

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

Lenta.ru04 марта в 17:42

ФНС сообщила, что счета и активы россиян хранятся в 58 странах мира

Реальное время04 марта в 16:56

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

РБК04 марта в 16:01
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Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима

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Происшествия

В Афганистане боевики напали на офис строительной компании

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Политика

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Происшествия

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Армия и оружие

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В Таиланде россиянина задержали за финансовые махинации

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Строительство первого в РФ частного космодрома планируется в Нижегородской области. Регион уже подписал соответствующее соглашение.
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Энергетика

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Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона заключило с крупным американским машиностроительным концерном Raytheon контракт, направленный на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока.
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В Приморье таксист облил зеленкой не заплатившего пассажира

В Приморском крае водитель облил зеленкой пассажира, который якобы не заплатил за проезд на такси.
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