Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

с чего всё началось

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.

Общество На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Происшествия Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента 2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.

Политика В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.

Космос SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.

Армия и оружие Пять соединений общевойсковой армии подняли по тревоге в Бурятии Минобороны подняло по тревоге пять соединений ВВО в Бурятии из-за внезапной проверки боеготовности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.

Экономика Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.

Происшествия В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте» В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Политика Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.

Происшествия Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Политика Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров.

Политика Евкуров не связывает свою отставку с протестами жителей Ингушетии Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что его отставка не связана с акциями протеста в регионе из-за соглашения о границе с Чечней.

Экономика Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Технологии У «Вымпелкома» произошел сбой «Ведомости» направили запросы «большой четверке» операторов, сбой подтвердили в «Вымпелкоме».

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Авто Установлен новый рекорд скорости среди тракторов Сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac под управлением гонщика Гая Мартина развил скоростью 167 километров в час, тем самым установив новый рекорд скорости среди тракторов.

Театры Роман Абрамович поможет построить новое здание оперного театра в Перми Бизнесмен сам предложил свою помощь губернатору Бизнесмен Роман Абрамович поможет со строительством нового здания для пермского театра оперы и балета.