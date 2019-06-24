Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
Согласно предложенному для обсуждения проекту документа
, на бумаге налоговые уведомления будут по-прежнему приходить инвалидам, пенсионерам и жителям отдаленных населенных пунктов.
Реальное времявчера в 08:51

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Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме

Коммерсантъ04:43

Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму

Rambler News Serviceвчера в 12:18

ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном виде

Право.рувчера в 13:55

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Российская газетавчера в 12:44

Минфин сэкономит на бумаге

Московский Комсомолец01:37

Минфин предложил сократить отправку налоговых уведомлений в бумажном виде

ТАССвчера в 10:52

ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам

Реальное времявчера в 08:51
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
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Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

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Политика

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Обновлено вчера в 09:35
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SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие

Пять соединений общевойсковой армии подняли по тревоге в Бурятии

Минобороны подняло по тревоге пять соединений ВВО в Бурятии из-за внезапной проверки боеготовности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.
Обновлено в 00:44
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Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»

В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

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Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
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МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
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Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
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Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
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Обновлено в 06:19
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Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка

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Евкуров не связывает свою отставку с протестами жителей Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что его отставка не связана с акциями протеста в регионе из-за соглашения о границе с Чечней.
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Экономика

Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ

Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
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Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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У «Вымпелкома» произошел сбой

«Ведомости» направили запросы «большой четверке» операторов, сбой подтвердили в «Вымпелкоме».
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Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

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Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что 8 – 10 лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
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