Экономика
ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном видеПраво.ру вчера в 13:55
Минфин предлагает отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам. Соответствующую инициативу ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 24 июня.
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с чего всё началось
Подготовленные Минфином поправки подразумевают, что эти документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).Российская газета11:30
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Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму
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