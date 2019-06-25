ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном видеПраво.ру вчера в 13:55

с чего всё началось

Минфин предлагает отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам. Соответствующую инициативу ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 24 июня.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Происшествия В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.

Происшествия ДТП с пассажирским автобусом произошло в Чехии, есть пострадавшие В районе города Кромержиж на востоке Чехии произошло столкновение пассажирского автобуса с фурой.

Политика Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.

Общество Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Экономика Госдума рассмотрит освобождение золота от НДС 24 июня 2019 года стало известно, что сенаторы внесли в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДС сделок купле-продажи золота.

Политика Бабаян назвал возмутительными нападки Соловьева на Сергея Доренко Новый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян ответил телеведущему Владимиру Соловьеву на критику в адрес покойного Сергея Доренко.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Здоровье Более 80 тысяч пациентов проходят лечение в столичной больнице № 67 В городской клинической больнице № 67 имени Леонида Ворохобова ежегодно проходят лечение свыше 80 тысяч человек.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал противостояние России и Грузии Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу противостояния России и Грузии.

Происшествия Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Происшествия Дело подозреваемого в отравлении прохожих в Москве переквалифицировали на разбой Уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, подозреваемого в отправлении прохожих в Москве, переквалифицировано со статьи «Кража» на «Разбой».