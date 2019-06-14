ФНС перечислила в консолидированный бюджет 9,5 трлн рублей в 2019 годуRambler News Service 03:38

Поступления от Федеральной налоговой службы (ФНС) в консолидированный бюджет РФ увеличились за январь-май 2019 года на 15,7% по сравнению с показателями прошлого года и составили 9,5 трлн рублей, следует из пресс-релиза ФНС.

ФНС перечислила в консолидированный бюджет 9,5 трлн рублей в 2019 году

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола На месте происшествия работают эксперты. Торговый центр "Мега Дыбенко" не будет работать в пятницу, 14 июня.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Общество Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Культура Первый замдиректора Театра кукол Шерлинг уволен Юрий Шерлинг уволен! - такая новость прилетела из главного куклольного театра страны — имени Сергея Образцова.

Шоу-бизнес Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Экономика Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.

Здоровье Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии, передает Агентство "Москва".

Кино Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Общество Умерла старейшая жительница Британии В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.

Футбол Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.

Происшествия МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Авто Byton показал салон своего нового электрического SUV M-Byte Китайский стартап EV Byton опубликовал новые фотографии, демонстрирующие высокотехнологичную цифровую кабину первой серийной модели — кроссовера M-Byte.

Происшествия В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.

Происшествия В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».

Происшествия Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.