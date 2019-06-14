Экономика
ФНС перечислила в консолидированный бюджет 9,5 трлн рублей в 2019 годуRambler News Service 03:38
Поступления от Федеральной налоговой службы (ФНС) в консолидированный бюджет РФ увеличились за январь-май 2019 года на 15,7% по сравнению с показателями прошлого года и составили 9,5 трлн рублей, следует из пресс-релиза ФНС.
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