Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятыхРБК вчера в 10:56

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.
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Федеральная налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета

Эхо Москвывчера в 17:00

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

РБКвчера в 10:56

ФНС разъяснила, как самозанятым избежать блокировки счетов

Телеканал 360°вчера в 13:37

В ФНС рассказали самозанятым о способе предупредить блокировку их счетов

Российская газетавчера в 13:10

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Капитал странывчера в 15:52

В ФНС прокомментировали сообщения о проблемах с блокировками счетов у самозанятых

ТАССвчера в 12:21

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Inc.Russiaвчера в 13:44
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Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе

Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
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Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

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Обновлено в 00:02
Спорт

Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020

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Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
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Культура

Барбра Стрейзанд оправдала педофилию Майкла Джексона его генами

Обновлено в 03:36
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

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Музыка

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Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
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Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых

Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
Обновлено 21 марта в 20:30
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Обновлено в 02:46
Происшествия

Водителю — убийце 16 подростков в Канаде дали 8 лет тюрьмы

В Канаде водитель большегруза Джаскират Сингх Сидху, который протаранил автобус с юниорской хоккейной командой «Гумбольт Бронкос», приговорён к восьми годам тюрьмы за убийство по неосторожности.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье

Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин

Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.
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Происшествия

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В Москве полицейские задержали группу хулиганов, применивших огнестрельное оружие в бизнес-центре.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Общество

Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери

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Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску»

Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.
Обновлено в 04:02
Космос

NASA поручит дронам искать следы инопланетян на Луне и Марсе

В NASA считают, что данная технология поможет им в поиске признаков наличия жизни на Луне и Марсе.
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Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено вчера в 01:07
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Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:52
Гаджеты

Panasonic создал гаджет для забывчивых людей

Потерпите еще немного – и вам на помощь придет новый симпатичный гаджет Hitokoe, разработанный японской компанией Panasonic и ее инкубатором идей Game Changer Catapult.
Обновлено вчера в 03:24
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 13:08
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Единоборства

Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
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Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

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Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы

Обновлено вчера в 11:44
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