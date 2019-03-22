Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятыхРБК вчера в 10:56

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.
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Федеральная налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета

Эхо Москвывчера в 17:00

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Inc.Russiaвчера в 13:44

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

РБКвчера в 10:56

В ФНС рассказали самозанятым о способе предупредить блокировку их счетов

Российская газетавчера в 13:10

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Капитал странывчера в 15:52

В ФНС прокомментировали сообщения о проблемах с блокировками счетов у самозанятых

ТАССвчера в 12:21

ФНС разъяснила, как самозанятым избежать блокировки счетов

Телеканал 360°вчера в 13:37
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Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

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Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.
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Общество

Введение в строй Центра самбо в Москве ожидается в 2021-2022 годах

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков сообщил РИА Новости, что строительство Центра самбо в Москве предполагается завершить в конце 2021-го - начале 2022 года, комплекс будет находиться в Лужниках.
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Политика

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В результате Мюллер предъявил шестерым сотрудникам предвыборного штаба Трампа обвинения в даче ложных показаний ФБР и уходе от налогов.
Обновлено в 04:29
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира

Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
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Экс-футболист «Спартака» Алекс завершил карьеру

Обновлено в 03:43
Политика

Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине

Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

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Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Президент Турции посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
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Обновлено вчера в 07:49
Политика

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Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
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Общество

Гороскоп на 23 марта от MagadanMedia

Гороскоп представляет MagadanMedia.
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Смартфон Xiaomi Mi Note 4 могут оснастить выдвижной камерой

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Политика

Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма

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Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики.
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Происшествия

В центре Могадишо прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
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Медведи скорчили друг другу рожи

Обновлено вчера в 06:54
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В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Эвакуации в Петербурге затронули сотни объектов и 24 тысячи человек

В четверг, 21 марта, в Петербурге было эвакуировано 23 915 человек, при этом угрозы поступили в отношении 661 объекта, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
Обновлено вчера в 03:23
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