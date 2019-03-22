ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятыхРБК 22 марта в 10:56

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

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