Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятыхРБК 22 марта в 10:56

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ФНС рассказали самозанятым о способе предупредить блокировку их счетов

Российская газета22 марта в 13:10

Федеральная налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета

Эхо Москвы22 марта в 17:00

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Inc.Russia22 марта в 13:44

ФНС разъяснила, как самозанятым избежать блокировки счетов

Телеканал 360°22 марта в 13:37

Самозанятые попали в коллизию. Законодатели забыли прописать статус их доходов и подставили под банковские блокировки

Новая газетавчера в 13:25

В ФНС прокомментировали сообщения о проблемах с блокировками счетов у самозанятых

ТАСС22 марта в 12:21

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

РБК22 марта в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»

Обновлено в 01:09
Политика

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено вчера в 06:20
Хоккей

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту»

Обновлено вчера в 23:19
Экономика

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Общество

Полуголый «повелитель холода» установил мировой рекорд в Якутии

Обновлено в 00:30
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Общество

Более 10 тыс. артефактов нашли при раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае

Более 10 тыс. артефактов обнаружили археологи в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено вчера в 14:26
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено вчера в 09:21
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено вчера в 06:48
Авто

Jeep Trackhawk в гонке против мотоцикла Suzuki Hayabusa

На YouTube появилось интересное видео, где в гонке посоревновались Jeep Trackhawk и мотоцикл Suzuki Hayabusa GSX-1300R.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу

О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой

"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Сан-Франциско произошла стрельба

В американском городе Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу по людям.
Обновлено в 01:34
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 13:06
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Обновлено вчера в 21:17
Авто

В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

Обновлено в 00:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное