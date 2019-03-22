Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятыхРБК 22 марта в 10:56
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.
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В ФНС рассказали самозанятым о способе предупредить блокировку их счетов
Российская газета22 марта в 13:10
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