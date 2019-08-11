Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиянИзвестия 14:00
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».
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Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).Известия14:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:24, Вашингтон
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Музыка
Участник BTS выпустил клип на английском языке
Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи»
По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.
Обновлено в 13:57
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В пожаре в США погибли пять детей
В США пять детей заживо сгорели при пожаре.
Обновлено в 16:08
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено вчера в 02:01
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Этот продукт снизит давление без таблеток
Ежедневное употребление орехов кешью снижает риск развития инсульта, гипертонии и ишемической болезни сердца.
Обновлено вчера в 12:28
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Общество
В двух районах Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Марёвском и Демянском районах Новгородской области, пострадавших от сильного ливня, введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Обновлено в 11:52
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено вчера в 15:33
Теннис
Медведев начал матч с Надалем за титул «Мастерса» в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев начал матч против испанца Рафаэля Надаля в финале турнира ATP серии «Мастерс-1000» в Монреале, Канада.
Обновлено в 16:00
Общество
Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam
Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Самолёты Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено в 10:27
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40