Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

с чего всё началось

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».

Происшествия Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.

Музыка Участник BTS выпустил клип на английском языке Участник южнокорейского бойбэнда BTS Ким Тхэ Хё выпустил клип на английском языке на песню Winter Bear.

Футбол ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи» По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Происшествия В пожаре в США погибли пять детей В США пять детей заживо сгорели при пожаре.

Наука Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.

Общество Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".

Наука В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Здоровье Этот продукт снизит давление без таблеток Ежедневное употребление орехов кешью снижает риск развития инсульта, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Теннис Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.

Общество Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.

Общество В двух районах Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации В Марёвском и Демянском районах Новгородской области, пострадавших от сильного ливня, введён режим чрезвычайной ситуации.

Театры Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Теннис Медведев начал матч с Надалем за титул «Мастерса» в Монреале Российский теннисист Даниил Медведев начал матч против испанца Рафаэля Надаля в финале турнира ATP серии «Мастерс-1000» в Монреале, Канада.

Общество Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.