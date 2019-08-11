Общество

ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиянИзвестия вчера в 14:00

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».
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ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Известиявчера в 14:00

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Чаще всего самозанятыми становятся таксисты, рекламщики, IT-специалисты

Комсомольская правда01:03

ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян — Известия

Аргументы и Фактывчера в 22:59

Стало известно, сколько самозанятых зарегистрировано в России

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ФНС назвала количество самозанятых россиян

Вечерняя Москвавчера в 14:57

Только в 3 областях России самозанятые легализовали доходы

ФедералПрессвчера в 15:59
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