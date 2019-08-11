Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиянИзвестия вчера в 14:00
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».
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Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).Известиявчера в 14:00
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Волейбол
Дмитрий Мусэрский: «Все понимали ответственность, но паники в команде не было»
Наша сборная понимала, что отпускать такую возможность, отпускать эту команду нельзя ни в коем случае.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Здоровье
Врачи рассказали о симптомах заражения организма паразитами
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Культура
В России запустили серию подкастов «Понимающие Путина» для иностранцев
Национальный продюсерский центр «Сеть» разработал серию подкастов «Understanding Putin» («Понимающие Путина») о современной России, ее новых реалиях, символах и мемах для иностранцев, изучающих русский язык.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские модели на авторынке РФ.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
ЧП случилось на концерте Веры Брежневой в Баку
Опасный инцидент произошел во время выступления певицы Веры Брежневой в Баку.
Обновлено в 02:48
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Xiaomi добавила в MIUI режим максимального энергосбережения
Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга России
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-".
Обновлено в 02:45
Происшествия
Tesla попала в ДТП на МКАД и загорелась
Автомобиль Tesla врезался в эвакуатор в Москве, после чего загорелся. Пострадали три пассажира «Теслы».
Обновлено 10 августа в 16:59
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Политика
Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на Донбассе
В Брюсселе разрабатываются рекомендации для стран Европейского союза по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выдаваемых по упрощенному порядку на территории ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Медведев отметил большой туристический потенциал Каспия
Обновлено в 01:40
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Нюша показала совместный танец с 9-месячной дочерью
Известная российская исполнительница Нюша показала свой совместный танец с 9-месячной дочерью.
Обновлено в 02:32
Общество
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 22:19
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Синоптики предупредили жителей России о заморозках
Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25