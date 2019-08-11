Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиянИзвестия вчера в 14:00
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».
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Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).Известиявчера в 14:00
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Число зарегистрированных самозанятых на территории России составило 162 тысячи человек
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