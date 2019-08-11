Общество

ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиянИзвестия вчера в 14:00

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».
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ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
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